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Один из аутсайдеров Английской Премьер-Лиги усилился защитником победителя Лиги Европы 2024
Он всё равно там редко выходил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из аутсайдеров Английской Премьер-Лиги усилился защитником победителя Лиги Европы 2024.
"Ипсвич Таун" сообщил, что взял в аренду центрального защитника "Аталанты" Бена Годфри.
"Добро пожаловать в Таун, Бен", - написал клуб.
We've completed the loan signing of Ben Godfrey from Atalanta. ????— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 5, 2025
Welcome to Town, Ben!
За полсезона в "Аталанте", Бен Годфри выходил в пяти играх во всех турнирах с замены. Он сыграл 28 минут в Суперкубке УЕФА, 17 минут в двух матчах Лиги Чемпионов против "Шахтёра" и "Янг Бойза". Также он выходил в матче Кубка Италии на 26 минут против "Чезены". В Серии А защитник сыграл 22 минуты в матче против "Лечче",
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Годфри присоединился к "Ипсвичу" на полсезона.
Напомним, "Ипсвич Таун" сейчас занимает 18-е место с 16-ю очками.
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