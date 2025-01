Один из аутсайдеров Английской Премьер-Лиги усилился защитником победителя Лиги Европы 2024.

"Ипсвич Таун" сообщил, что взял в аренду центрального защитника "Аталанты" Бена Годфри.

"Добро пожаловать в Таун, Бен", - написал клуб.

We've completed the loan signing of Ben Godfrey from Atalanta. ????



