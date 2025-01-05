Один из аутсайдеров Английской Премьер-Лиги усилился защитником победителя Лиги Европы 2024.

"Ипсвич Таун" сообщил, что взял в аренду центрального защитника "Аталанты" Бена Годфри.

"Добро пожаловать в Таун, Бен", - написал клуб.

We've completed the loan signing of Ben Godfrey from Atalanta. ????



Welcome to Town, Ben! — IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 5, 2025

За полсезона в "Аталанте", Бен Годфри выходил в пяти играх во всех турнирах с замены. Он сыграл 28 минут в Суперкубке УЕФА, 17 минут в двух матчах Лиги Чемпионов против "Шахтёра" и "Янг Бойза". Также он выходил в матче Кубка Италии на 26 минут против "Чезены". В Серии А защитник сыграл 22 минуты в матче против "Лечче",

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Годфри присоединился к "Ипсвичу" на полсезона.

Напомним, "Ипсвич Таун" сейчас занимает 18-е место с 16-ю очками.