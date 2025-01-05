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Первый гол в сезоне. Защитник Манчестер Юнайтед открыл счёт на Энфилде
Гол он посвятил беременной жене
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" открыл счёт на "Энфилде".
На 52-й минуте матча аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес забил дебютный гол в сезоне.
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд ошибся в передаче. Мяч получил Мартинес, сделал передачу на Фернандеша. Капитан "Юнайтед" нашёл свободное пространство и отдал пас Мартинесу.
Аргентинец сильным ударом бьёт под перекладиной и лишает Алиссона шансов на сейв.
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Гол Мартинес посвятил своей беременной жене
LICHA! LISANDRO MARTINEZ!! 1-0 UNITED! ????????— Hii Selhadin (@HiiSelhadin) January 5, 2025
1-0 against Liverpool! #Martinez #ManUnited pic.twitter.com/yuKW3VHUz7
Это второе результативное действие защитника. В матче против "Манчестер Сити" он отдал ассист.
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