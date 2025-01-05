Первый гол в сезоне. Защитник Манчестер Юнайтед открыл счёт на Энфилде

Защитник "Манчестер Юнайтед" открыл счёт на "Энфилде".

На 52-й минуте матча аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес забил дебютный гол в сезоне.

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд ошибся в передаче. Мяч получил Мартинес, сделал передачу на Фернандеша. Капитан "Юнайтед" нашёл свободное пространство и отдал пас Мартинесу.

Аргентинец сильным ударом бьёт под перекладиной и лишает Алиссона шансов на сейв.

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Это второе результативное действие защитника. В матче против "Манчестер Сити" он отдал ассист.

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