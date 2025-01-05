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Нападающий Ливерпуля пропустит матч с Тоттенхэмом
Потеря или нет – непонятно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" пропустит матч с "Тоттенхэмом".
Дарвин Нуньес получил жёлтую карточку в матче против "Манчестер Юнайтед" на 76-й минуте. Нападающий толкнул Матеуса Де Лигта в борьбе, и нидерландский защитник упал на газон.
Уругвайский футболист получил пятую жёлтую карточку в сезоне и получил дисквалификацию на следующий матч.
"Ливерпуль" далее сыграет в Кубке Лиги против "Тоттенхэма" 8 января.
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Дарвин Нуньес в этом сезоне сыграл в 24-х играх за "Ливерпуль" во всех турнирах. На его счету 4 гола и 3 голевые передачи.
К слову, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде" (2:2).
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