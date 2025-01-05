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АПЛ. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:2. Первый достойный матч Аморима
Манкунианцы вступили в чемпионскую гонку… но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 20 тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Майкл Оливер
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 2:2
Голы: Гакпо 59, Салах 70 (пен.) – Л. Мартинес 52, Диалло 80
Ливерпуль: Алиссон – Трент (Брэдли 86), Конате, ван Дейк, Робертсон – Гравенберх, Макаллистер – Салах, Джонс (Жота 51), Гакпо (Эллиот 86) – Диас (Нуньес 60)
Манчестер Юнайтед: Онана – де Лигт (Йоро 84), Магуайр, Л. Мартинес – Мазрави, Мейну, Угарте, Далот – Диалло, Фернандеш – Гойлунн (Зирке 87)
Предупреждения: Нуньес 77, Трент 83 – Далот 23, Диалло 54, де Лигт 64, Магуайр 73
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