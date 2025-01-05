Красные дьяволы дважды пробили лучшую оборону АПЛ. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:2. Обзор матча и видео голов

До перерыва соперники "пристреливались" – нанесли в сумме 14 ударов, но только по одному из них попали в створ. Во втором тайме команды стали чаще обострять ситуацию у чужих ворот, потому и менялся счет на табло. Гости вышли вперед, но потом им пришлось спасаться от поражения.

Мерсисайдцы возглавляют таблицу (46 очков). 14 января "скаузеры" посетят "Ноттингем". МЮ находится на 13-й позиции и набрал ровно вдвое меньше баллов. В следующем поединке "красные дьяволы" будут принимать "Саутгемптон".

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Смотрите обзор матча 20 тура АПЛ

Ливерпуль. Энфилд

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Гакпо, 59, Салах, 70 (п) – Мартинес, 52, Диалло, 80