"Мы - хорошая команда": Аморим прокомментировал ничью с лидером АПЛ

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подытожил игру с "Ливерпулем" (2:2) в рамках 20-го тура АПЛ.

"Это должно быть большой проблемой для наших игроков, если даже один человек думает, что у него есть способности, но нет характера. Мы должны бороться с этим и изменить это.

Я думаю, что это действительно понятно. Когда мы сосредоточены, когда мы боремся за каждый мяч, когда мы страдаем и устаем, когда игра заканчивается, мы - хорошая команда.

Мы очень хорошо контролировали темп игры. Каждый раз, когда "Ливерпуль" имел шанс, мы контролировали его и владели мячом на мгновение. Это имеет большое значение.

Вы могли видеть в игре, что мы не страдаем все время, потому что мы контролировали мяч, иногда выигрывали некоторые фолы, контролировали переходы. Это была хорошая игра", - сказал коуч.