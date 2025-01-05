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"Очко - это то, что надо принять". Слот прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед

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"Очко - это то, что надо принять". Слот прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Ливерпуля" Арне Слот поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", в котором была зафиксирована ничья 2:2.

"Они имели большой шанс забить перед самым концом, поэтому мы также чувствуем определенное облегчение. По моему мнению, это, возможно, не является итогом игры в целом - мы создали гораздо больше моментов, чем они. Очко - это то, что надо принять, но если я оглянусь на завтрашний день, то надеюсь на большее.

Если вы посмотрите на игру, то за первые 20 минут у нас было три голевых момента. Мы играем против многих хороших футболистов, вы могли снова это увидеть, и это был шанс для них показать себя против нас, больше, чем в других играх - посоревноваться с лучшими в лиге.

Нас не удивило ничего из того, что они делали, они играют в таком стиле уже несколько недель. Возможно, единственное, что немного отличалось, - это то, что они по большей части долго били по мячу", - сказал Слот.

"Ливерпуль" остается лидером АПЛ, имея преимущество над ближайшим преследователем в 6 очков. Кроме этого, у команды есть игра в запасе.

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Источник:
www.skysports.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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