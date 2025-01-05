Салах установил очередной рекорд, опередив бывшего игрока Ливерпуля

Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах продолжает устанавливать новые рекорды. У него уже 31 результативное действие в 19-ти матчах АПЛ в этом сезоне (18 голов и 13 ассистов).

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Это абсолютный рекорд АПЛ, ведь никто раньше не набирал за 19 поединков столько баллов по системе "гол+пас". Предыдущее достижение принадлежало другому бомбардиру мерсисайдцев Луису Суаресу (30, 23+7).

В текущей кампании Мохамед сыграл 27 встреч во всех соревнованиях. Салах участвовал в 38 результативных атаках. Самые высокие личные показатели в АПЛ он установил в дебютном сезоне (32+10).