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Арне Слот о плохой игре защитнике Ливерпуля: Его не волнуют слухи о Реале
Главный тренер мерсисайдцев рассказал о защитнике команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о плохой игре защитника клуба.
Менеджер сказал, что Тренту пришлось играть против лучших футболистов "Манчестер Юнайтед".
"На него повлияло то, что ему пришлось играть с Бруну Фернандешем и Диогу Далотом - двумя основными игроками сборной Португалии. Отличные игроки.
Если эти игроки настраиваются на игру, а "Юнайтед" время от времени так и делает, то играть против них очень сложно. Тренту сложнее играть против Бруну Фернандеша и Диого Далота, чем против тех, о ком ходили слухи на этой неделе", - сказал Слот.
По словам нидерландского специалиста, Трента Александера-Арнольда не волнуют слухи о переходе в мадридский "Реал"
"Я не верю в такие вещи. Думаю, девять из десяти человек скажут вам, что это повлияло на него, но я один из тех десяти, кто скажет вам, что я не думаю, что это повлияло на него", - сказал Слот.
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Напомним, что "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2). Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.
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