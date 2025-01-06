Арне Слот о плохой игре защитнике Ливерпуля: Его не волнуют слухи о Реале

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о плохой игре защитника клуба.

Менеджер сказал, что Тренту пришлось играть против лучших футболистов "Манчестер Юнайтед".

"На него повлияло то, что ему пришлось играть с Бруну Фернандешем и Диогу Далотом - двумя основными игроками сборной Португалии. Отличные игроки.

Если эти игроки настраиваются на игру, а "Юнайтед" время от времени так и делает, то играть против них очень сложно. Тренту сложнее играть против Бруну Фернандеша и Диого Далота, чем против тех, о ком ходили слухи на этой неделе", - сказал Слот.