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Экс-защитник Ливерпуля о Тренте Александре-Арнольде: Через пару лет он поднимет над головой клубные трофеи
Бывший футболист сказал мнение о защитнике Ливерпуля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля" сказал мнение о Трент Александре-Арнольде.
По словам Джейми Каррагера, Трент может стать капитаном клуба и поднять трофеи "Ливерпуля"
"Через два-три года он может стать капитаном и поднять эти трофеи. Возможно, он будет думать по-другому, но, если бы я был на его месте, я бы мыслил именно так.
"Он может вывести "Ливерпуль" на позицию, на которой мы сможем обойти "Манчестер Юнайтед" по количеству чемпионских титулов", - заявил Каррагер.
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Напомним, что контракт Трента Александера-Арнольда с "Ливерпулем" действителен до июля 2025 года. Клуб ведёт переговоры с защитником.
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