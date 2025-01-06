Экс-защитник Ливерпуля о Тренте Александре-Арнольде: Через пару лет он поднимет над головой клубные трофеи

Экс-защитник "Ливерпуля" сказал мнение о Трент Александре-Арнольде.

По словам Джейми Каррагера, Трент может стать капитаном клуба и поднять трофеи "Ливерпуля"

"Через два-три года он может стать капитаном и поднять эти трофеи. Возможно, он будет думать по-другому, но, если бы я был на его месте, я бы мыслил именно так.

"Он может вывести "Ливерпуль" на позицию, на которой мы сможем обойти "Манчестер Юнайтед" по количеству чемпионских титулов", - заявил Каррагер.