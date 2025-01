Салах догнал легенду Арсенала в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

В 20-м туре "Ливерпуль" на "Энфилде" принимал "Манчестер Юнайтед". Мохамед Салах вывел хозяев вперед, реализовав пенальти, но "скаузеры" не удержали преимущество (2:2).

Этот гол стал для бомбардира 175-м в Премьер-лиге. Он догнал Тьерри Анри, занимающего седьмую позицию соответствующего рейтинга. Уже в этом месяце форвард ЛФК может выйти на чистую шестую строчку, которая пока принадлежит Фрэнку Лэмпарду.

Mohamed Salah draws level with Thierry Henry in the all-time Premier League goalscorer list ???? pic.twitter.com/IcuVBDUQ9u