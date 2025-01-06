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Салах догнал легенду Арсенала в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Англия
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Египтянин навсегда останется в сердцах фанатов мерсисайдцев

Салах догнал легенду Арсенала в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В 20-м туре "Ливерпуль" на "Энфилде" принимал "Манчестер Юнайтед". Мохамед Салах вывел хозяев вперед, реализовав пенальти, но "скаузеры" не удержали преимущество (2:2).

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Этот гол стал для бомбардира 175-м в Премьер-лиге. Он догнал Тьерри Анри, занимающего седьмую позицию соответствующего рейтинга. Уже в этом месяце форвард ЛФК может выйти на чистую шестую строчку, которая пока принадлежит Фрэнку Лэмпарду.

Мохамед дебютировал в составе мерсисайдцев в кампании 2017/18. Также в рамках АПЛ Салах совершил 81 ассист.

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Тьерри Анри Фрэнк Лэмпард Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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