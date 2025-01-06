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Лидер Премьер-лиги выставил ценник на своего нападающего и готов продать его зимой

Англия

Футболист не играет важной роли в команде Арне Слота

Лидер Премьер-лиги выставил ценник на своего нападающего и готов продать его зимой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дарвин Нуньес прибыл на "Энфилд" за 85 млн фунтов стерлингов из "Бенфики" в 2022 году, и к этому времени он пережил сложную карьеру в составе "красных". Уругвайский нападающий не играл важной роли ни при Юргене Клоппе, ни сейчас под руководством Арне Слота. "Ливерпуль" осознает, что 25-летний игрок уже вряд ли продемонстрирует тот уровень игры, который ожидал от него тренерский штаб, поэтому готов дать зеленый свет на его уход.

По информации Football Insider, "красные" готовы принять предложение в 50-60 млн фунтов стерлингов за Дарвина Нуньеса. В его услугах заинтересован "Ньюкасл", поскольку "сороки" могут потерять Александра Исака, который привлекает внимание некоторых элитных европейских клубов. Впрочем, команде Эдди Хау будет достаточно трудно приобрести уругвайца, учитывая финансовые ограничения на расходы, а также они не готовы делать громкое подписание зимой. Ожидается, что любые предложения в пределах очерченной суммы будут рассмотрены "Ливерпулем", который может использовать полученные средства для реинвестирования в свою команду. "Красные" планируют подписать нового центрального защитника и полузащитника либо в январе, либо в конце сезона, и продажа за большие деньги увеличит их способность тратить деньги.

Добавим, что в этом сезоне Дарвин Нуньес провел 24 матча, где отметился 4 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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