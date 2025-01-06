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Молодой полузащитник Челси дал согласие на переход в клуб Серии А
Осталось согласовать лишь сумму отступных за игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время появлялось немало сообщений об интересе к Чезаре Казадеи со стороны представителей Серии А. Похоже, что полузащитник "Челси" вернется на свою родину.
Как сообщает Джанлука ди Марцио, между "Торино" и "Челси" продолжаются переговоры о приобретении 21-летнего центрального полузащитника. "Гранатовые" настаивают на переходе итальянца, который уже дал свое согласие на трансфер. Требование "Челси" заключается в том, чтобы достичь общего "пакета" в 20 млн евро с дополнительными бонусами в свою пользу. На данный момент "Торино" предложил 12 млн евро с процентами на будущую перепродажу.
Добавим, что в этом сезоне Чезаре Казадеи провел 6 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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