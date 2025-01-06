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Вест Хэм планирует усиление в зимнее трансферное окно
Лондонский клуб находится в угрожающем для них положении
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" планирует серьезное усиление в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб находится в угрожающем положении, идя лишь 14-м в АПЛ с 23 очками после 20 матчей в чемпионате Англии.
Как сообщил журналист Мэтт Лоу из издания The Telegraph, лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к тандему из полузащитников "Челси": Кирнану Дьюсбери-Холлу и Карни Чуквуемеке. Оба футболиста явно не довольны своим игровым временем в составе "синих", поэтому могут покинуть свой нынешний клуб ради регулярной практики.
Также отмечается, что "молотобойцы" находятся в поиске нового нападающего. Считается, что Хван Хи Чхан из "Вулверхэмптона" является одним из основных кандидатов на позицию центрального форварда.
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Ранее сообщалось о том, что "Вест Хэм" является одним из трех лондонских клубов, которые будут заинтересованы в подписании Эвана Фергюсона из "Брайтона". Перспективный нападающий может быть доступен в январе для аренды.
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