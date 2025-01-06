Капитан Манчестер Юнайтед недоволен ничьей с Ливерпулем

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал ничейный результат матча против "Ливерпуля" (2:2) в АПЛ.

"Очевидно, нас справедливо критиковали, потому что позиция "Манчестер Юнайтед" в чемпионате говорит сама за себя. Мы не можем быть довольны ничьей, ведь нам нужны очки больше, чем им ("Ливерпулю"), честно говоря".

"Я считаю, что это справедливый результат, хотя мы даже могли одержать победу в конце матча. Обе команды играли в действительно хороший, интенсивный футбол. Думаю, если мы можем так играть против "Ливерпуля" на "Энфилде", то нам стоит играть так каждую неделю", — добавил Бруну Фернандеш.

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Добавим, что сейчас "Манчестер Юнайтед" находится на 13-м месте в АПЛ с 23 очками после 20-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.