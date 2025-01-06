Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Манчестер Юнайтед недоволен ничьей с Ливерпулем
Лидер команды считает, что они должны играть лучше
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал ничейный результат матча против "Ливерпуля" (2:2) в АПЛ.
"Очевидно, нас справедливо критиковали, потому что позиция "Манчестер Юнайтед" в чемпионате говорит сама за себя. Мы не можем быть довольны ничьей, ведь нам нужны очки больше, чем им ("Ливерпулю"), честно говоря".
"Я считаю, что это справедливый результат, хотя мы даже могли одержать победу в конце матча. Обе команды играли в действительно хороший, интенсивный футбол. Думаю, если мы можем так играть против "Ливерпуля" на "Энфилде", то нам стоит играть так каждую неделю", — добавил Бруну Фернандеш.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что сейчас "Манчестер Юнайтед" находится на 13-м месте в АПЛ с 23 очками после 20-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.
Популярное сейчас
- Победное дерби Довбика, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поделили очки. Главные новости за 5 января
- У Фонсеки появился вариант продолжения карьеры в одном из самых больших городов мира
- В оккупированном Крыму умер бывший игрок Днепра, чемпион СССР
- Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче"
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Салах догнал легенду Арсенала в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ