  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Капитан Манчестер Юнайтед недоволен ничьей с Ливерпулем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Манчестер Юнайтед недоволен ничьей с Ливерпулем

Англия

Лидер команды считает, что они должны играть лучше

Капитан Манчестер Юнайтед недоволен ничьей с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал ничейный результат матча против "Ливерпуля" (2:2) в АПЛ.

"Очевидно, нас справедливо критиковали, потому что позиция "Манчестер Юнайтед" в чемпионате говорит сама за себя. Мы не можем быть довольны ничьей, ведь нам нужны очки больше, чем им ("Ливерпулю"), честно говоря".

Читайте также"Мы - хорошая команда": Аморим прокомментировал ничью с лидером АПЛ

"Я считаю, что это справедливый результат, хотя мы даже могли одержать победу в конце матча. Обе команды играли в действительно хороший, интенсивный футбол. Думаю, если мы можем так играть против "Ливерпуля" на "Энфилде", то нам стоит играть так каждую неделю", — добавил Бруну Фернандеш.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что сейчас "Манчестер Юнайтед" находится на 13-м месте в АПЛ с 23 очками после 20-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.

По теме
yellow-arrow
Два лондонских клуба попытаются переманить к себе талантливого младшего брата Беллингема
yellow-arrow
Лидер Ливерпуля разочарован тем, что его команда потеряла очки в матче с Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Вест Хэм планирует усиление в зимнее трансферное окно
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости