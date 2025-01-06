Лидер Ливерпуля разочарован тем, что его команда потеряла очки в матче с Манчестер Юнайтед

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:2).

"Честно говоря, все могло быть намного хуже. Они могли забить в конце встречи. Я разочарован тем, что наша команда потеряла очки дома. Несмотря на это, мы должны двигаться дальше".

"Мы пытались контролировать игру после того, как вышли вперед, мы хотели владеть мячом как можно дольше, однако иногда мы слишком легко его теряли. Мы не идеальны, мы все еще учимся, и нам тоже нужно учиться на этих ошибках, это важный опыт для нас".