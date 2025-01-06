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Лидер Ливерпуля разочарован тем, что его команда потеряла очки в матче с Манчестер Юнайтед

Англия

Однако защитник считает, что эта игра дала им важный опыт

Лидер Ливерпуля разочарован тем, что его команда потеряла очки в матче с Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:2).

"Честно говоря, все могло быть намного хуже. Они могли забить в конце встречи. Я разочарован тем, что наша команда потеряла очки дома. Несмотря на это, мы должны двигаться дальше".

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"Мы пытались контролировать игру после того, как вышли вперед, мы хотели владеть мячом как можно дольше, однако иногда мы слишком легко его теряли. Мы не идеальны, мы все еще учимся, и нам тоже нужно учиться на этих ошибках, это важный опыт для нас".

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Заметим, что "Ливерпуль" все еще остается лидером АПЛ, набрав 46 после первых 19 игр в чемпионате Англии.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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