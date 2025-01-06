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Два лондонских клуба попытаются переманить к себе талантливого младшего брата Беллингема

Англия

Юный хавбек впечатляет своей игрой в Чемпионшипе

Два лондонских клуба попытаются переманить к себе талантливого младшего брата Беллингема

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Два лондонских клуба попытаются переманить к себе 19-летнюю восходящую звезду английского футбола.

Согласно информации от источников издания TBR Football, "Кристал Пэлас" готов побороться с "Арсеналом" за подписание Джоба Беллингема из "Сандерленда". В этом сезоне скауты "орлов" очень внимательно следили за мастеровитым хавбеком "черных котов". Для них переход Беллингема является приоитетной целью в ближайшее трансферное окно.

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Ранее "Кристал Пэлас" пытался подписать 19-летнего Бена Доука из "Ливерпуля", который сейчас играет в аренде за "Мидлсбро" в Чемпионшипе. Однако, их предложение в размере 15 миллионов фунтов стерлингов мгновенно было отклонено.

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В этом сезоне Джоб Беллингем провел 23 матча в Чемпионшипе за "Сандерленд", отметившись 4 голами и 3 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего хавбека в 18 миллионов евро.

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Сандерленд Кристал Пэлас (Лондон) Джоб Беллингем
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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