Манчестер Юнайтед определился с одним из кандидатов на должность спортивного директора команды

"Манчестер Юнайтед" определился с одним из вариантов на должность спортивного директора команды.

Как сообщил журналист Николо Скира, бывший спортивный директор "Атлетико Мадрид" Андреа Берта является одним из нескольких кандидатов на аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед".

Недавно стало известно о том, что 53-летний Андреа Берта официально покидает свою руководящую должность в мадридском клубе. На протяжении более 11 лет он работал в испанском гранде, участвуя в принятии ключевых кадровых решений "матрасников". Он был неизменным помощником и правой рукой Диего Симеоне.

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Напомним, что Дэн Эшворт покинул "МЮ" в начале декабря, поскольку с ним был расторгнут контракт.