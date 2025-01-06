Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед определился с одним из кандидатов на должность спортивного директора команды
Английский топ-клуб ищет замену Дэну Эшворту после его увольнения
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" определился с одним из вариантов на должность спортивного директора команды.
Как сообщил журналист Николо Скира, бывший спортивный директор "Атлетико Мадрид" Андреа Берта является одним из нескольких кандидатов на аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед".
Недавно стало известно о том, что 53-летний Андреа Берта официально покидает свою руководящую должность в мадридском клубе. На протяжении более 11 лет он работал в испанском гранде, участвуя в принятии ключевых кадровых решений "матрасников". Он был неизменным помощником и правой рукой Диего Симеоне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Дэн Эшворт покинул "МЮ" в начале декабря, поскольку с ним был расторгнут контракт.
Популярное сейчас
- Победное дерби Довбика, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поделили очки. Главные новости за 5 января
- У Фонсеки появился вариант продолжения карьеры в одном из самых больших городов мира
- Реал и Барса в Суперкубке Испании, Байер в Дортмунде, МЮ на Эмирейтс. Расписание футбола на 6 – 12 января
- Экс-игрок сборной Украины, который ранее также попадал в допинг-скандал, дал совет Мудрику
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Король Рима. Раньери установил рекорд в Серии А по количеству побед в дерби Вечного города