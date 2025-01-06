  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед определился с одним из кандидатов на должность спортивного директора команды
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед определился с одним из кандидатов на должность спортивного директора команды

Англия

Английский топ-клуб ищет замену Дэну Эшворту после его увольнения

Манчестер Юнайтед определился с одним из кандидатов на должность спортивного директора команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" определился с одним из вариантов на должность спортивного директора команды.

Как сообщил журналист Николо Скира, бывший спортивный директор "Атлетико Мадрид" Андреа Берта является одним из нескольких кандидатов на аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед".

Недавно стало известно о том, что 53-летний Андреа Берта официально покидает свою руководящую должность в мадридском клубе. На протяжении более 11 лет он работал в испанском гранде, участвуя в принятии ключевых кадровых решений "матрасников". Он был неизменным помощником и правой рукой Диего Симеоне.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Дэн Эшворт покинул "МЮ" в начале декабря, поскольку с ним был расторгнут контракт.

По теме
yellow-arrow
Два лондонских клуба попытаются переманить к себе талантливого младшего брата Беллингема
yellow-arrow
Лидер Ливерпуля разочарован тем, что его команда потеряла очки в матче с Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Капитан Манчестер Юнайтед недоволен ничьей с Ливерпулем
Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Андреа Берта
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости