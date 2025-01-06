  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лондонский топ-клуб приближается к подписанию нападающего ПСЖ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лондонский топ-клуб приближается к подписанию нападающего ПСЖ

Англия

В ближайшее время они могут оформить уже второй трансфер за январь

Лондонский топ-клуб приближается к подписанию нападающего ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из английских топ-клубов близок к тому, чтобы подписать нападающего "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает издание TEAMtalk, лондонский "Тоттенхэм" приближается к подписанию талантливого нападающего французского "ПСЖ" Рандаля Коло Муани. Известно, что президент клуба Даниэль Леви и технический директор Йохан Ланге уже вылетели во Францию, чтобы договориться о переходе 26-летнего игрока сборной Франции.

Читайте такжеЗвездный форвард ПСЖ готов покинуть клуб в ближайшее время

Общая сумма трансфера может составить около 55 миллионов фунтов стерлингов, однако "Тоттенхэм" может сначала взять игрока в аренду, выплатив всю сумму уже после 2026 года. Ожидается, что игрок будет зарабатывать около 165 тысяч фунтов в неделю.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Рандаль Коло Муани провел 14 матчей во всех турнирах за "ПСЖ", отметившись двумя голами и одним ассистом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Арсенал и Ливерпуль интересуются талантливым нападающим из Эредивизи
yellow-arrow
Эдди Гау сделал предупреждение руководству Ньюкасла
yellow-arrow
Главный тренер Ньюкасла высказался о полуфинальной игре в Кубке лиги против Арсенала
Тоттенхэм (Лондон) Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости