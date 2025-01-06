Лондонский топ-клуб приближается к подписанию нападающего ПСЖ

Один из английских топ-клубов близок к тому, чтобы подписать нападающего "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает издание TEAMtalk, лондонский "Тоттенхэм" приближается к подписанию талантливого нападающего французского "ПСЖ" Рандаля Коло Муани. Известно, что президент клуба Даниэль Леви и технический директор Йохан Ланге уже вылетели во Францию, чтобы договориться о переходе 26-летнего игрока сборной Франции.

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Общая сумма трансфера может составить около 55 миллионов фунтов стерлингов, однако "Тоттенхэм" может сначала взять игрока в аренду, выплатив всю сумму уже после 2026 года. Ожидается, что игрок будет зарабатывать около 165 тысяч фунтов в неделю.

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В этом сезоне Рандаль Коло Муани провел 14 матчей во всех турнирах за "ПСЖ", отметившись двумя голами и одним ассистом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.