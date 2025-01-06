Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Ньюкасла высказался о полуфинальной игре в Кубке лиги против Арсенала
Наставник сорок готов рискнуть всем ради победы
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау высказался о полуфинальной игре в Кубке английской лиги против "Арсенала".
"Это очень важная для нас игра, поэтому нам нужно быть лучшими во всем на футбольном поле, потому что это будет матч очень высокого уровня. Мы будем рисковать всем ради нужно результата".
"Мы должны очень хорошо контролировать игру и надежно обороняться. Мы должны создать проблемы для "Арсенала". Я думаю, что нам просто нужно правильно совместить эти элементы игры. Мы попробуем продолжить нашу серию удачных выступлений, которые мы показали в последнее время, и попробуем выиграть эту игру".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что первый полуфинальный матч между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" в Кубке английской лиги состоится завтра, 7-го января. Начало игры в 22:00. Второй полуфинальный матч запланирован на 5-е февраля.
Популярное сейчас
- Полесье официально попрощалось со своим голкипером
- Не ЛНЗ. Экс-хавбек Динамо подписал долгосрочный контракт с другим клубом УПЛ
- Победное дерби Довбика, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поделили очки. Главные новости за 5 января
- Экс-игрок сборной Украины, который ранее также попадал в допинг-скандал, дал совет Мудрику
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Экс-защитник Ливерпуля о Тренте Александре-Арнольде: Через пару лет он поднимет над головой клубные трофеи