Главный тренер Ньюкасла высказался о полуфинальной игре в Кубке лиги против Арсенала

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау высказался о полуфинальной игре в Кубке английской лиги против "Арсенала".

"Это очень важная для нас игра, поэтому нам нужно быть лучшими во всем на футбольном поле, потому что это будет матч очень высокого уровня. Мы будем рисковать всем ради нужно результата".

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"Мы должны очень хорошо контролировать игру и надежно обороняться. Мы должны создать проблемы для "Арсенала". Я думаю, что нам просто нужно правильно совместить эти элементы игры. Мы попробуем продолжить нашу серию удачных выступлений, которые мы показали в последнее время, и попробуем выиграть эту игру".

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Напомним, что первый полуфинальный матч между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" в Кубке английской лиги состоится завтра, 7-го января. Начало игры в 22:00. Второй полуфинальный матч запланирован на 5-е февраля.