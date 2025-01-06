  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Ньюкасла высказался о полуфинальной игре в Кубке лиги против Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Ньюкасла высказался о полуфинальной игре в Кубке лиги против Арсенала

Англия

Наставник сорок готов рискнуть всем ради победы

Главный тренер Ньюкасла высказался о полуфинальной игре в Кубке лиги против Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау высказался о полуфинальной игре в Кубке английской лиги против "Арсенала".

"Это очень важная для нас игра, поэтому нам нужно быть лучшими во всем на футбольном поле, потому что это будет матч очень высокого уровня. Мы будем рисковать всем ради нужно результата".

Читайте такжеЛондонский топ-клуб приближается к подписанию нападающего ПСЖ

"Мы должны очень хорошо контролировать игру и надежно обороняться. Мы должны создать проблемы для "Арсенала". Я думаю, что нам просто нужно правильно совместить эти элементы игры. Мы попробуем продолжить нашу серию удачных выступлений, которые мы показали в последнее время, и попробуем выиграть эту игру".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что первый полуфинальный матч между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" в Кубке английской лиги состоится завтра, 7-го января. Начало игры в 22:00. Второй полуфинальный матч запланирован на 5-е февраля.

По теме
yellow-arrow
Арсенал и Ливерпуль интересуются талантливым нападающим из Эредивизи
yellow-arrow
Эдди Гау сделал предупреждение руководству Ньюкасла
yellow-arrow
Лондонский топ-клуб приближается к подписанию нападающего ПСЖ
Арсенал (Лондон) Ньюкасл Эдди Хау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Newcastle United FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости