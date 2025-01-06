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Арсенал и Ливерпуль интересуются талантливым нападающим из Эредивизи

Англия

Футболист поразил своей игрой скаутов нескольких ведущих европейских клубов

Арсенал и Ливерпуль интересуются талантливым нападающим из Эредивизи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" внимательно следят за талантливым нападающим "Фейеноорда", которого оценивают в 35 миллионов евро.

Согласно информации от издания CaughtOffside, оба английских клуба в последнее время наблюдают за 24-летним вингером "Фейеноорда" Игорем Пайшаном. Однако, пока что никаких переговоров и предложений не было.

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Бразилец зарекомендовал себя ряду европейских клубов, скауты которых были впечатлены его уровнем игры. Отмечается, что интерес к игроку также проявляет "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Вест Хэм" и "Рома". Нидерландский клуб оценивает своего игрока в 30-35 миллионов евро.

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В этом сезоне Игор Пайшан забил 5 голов и отдал 13 ассистов в 24 матчах за "Фейенорд" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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