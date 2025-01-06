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Эдди Гау сделал предупреждение руководству Ньюкасла

Англия

Довольно неожиданно с его стороны

Эдди Гау сделал предупреждение руководству Ньюкасла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сороки" имеют пятиматчевую победную серию в Премьер-лиге. Благодаря таким результатам "Ньюкасл" поднялся на пятое место, хотя тренер Эдди Хау признает, что его команде придется усилиться, чтобы продолжить эту серию.

"Мой метод заключается в том, что когда вы входите в каждое окно, вы должны быть настроены на то, что вы пытаетесь улучшить команду и состав, если можете. Это должно быть твое мнение, иначе ты будешь стоять на месте или регрессировать. Но в наши дни все изменилось. Это то, что ты можешь сделать, а не то, что ты хочешь сделать. Мы все еще находимся в той же позиции, когда мы смотрим на это и говорим: "Способны ли мы что-то сделать?" Если нет, то мы будем работать с тем, что имеем, и я всегда говорю, что игроки, которые находятся сейчас здесь, всегда являются самыми важными людьми", - цитирует слова Эдди Хау Sky Sports.

Отметим, что следующий матч "Ньюкасл" проведет в рамках полуфинала Кубка Лиги 7 января, на выезде, против "Арсенала".

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Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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