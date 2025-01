Нападающий Фулхэма приблизился к рекорду результативности, который в этом сезоне установил Коул Палмер

Нападающий лондонского "Фулхэма" Рауль Хименес приблизился к рекорду, который недавно установил Коул Палмер.

В минувшие выходные форвард "дачников" установил историческое достижение, превзойдя рекорд результативности среди мексиканских футболистов в чемпионате Англии, обойдя Хавьера "Чичарито" Эрнандеса. 33-летний Хименес смог забить дважды с одиннадцатиметровой отметки, не только довершив счет своих голов в АПЛ до 55-ти, но и приблизившись к еще одному рекордному показателю.

В начале декабря хавбек "Челси" Коул Палмер реализовал 12-й пенальти подряд в карьере в пределах АПЛ. Он забивал в каждой из 12-ти попыток, имея 100% показатель реализации одиннадцатиметровых. На втором месте в этом рейтинге сейчас находится экс-полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре, который забил 11 из 11 пенальти. А Рауль Хименес сейчас является третьим лучшим игроком в этом списке, который смог реализовать 10 из 10 пенальти, не промахнувшись ни разу.

