  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нападающий Фулхэма приблизился к рекорду результативности, который в этом сезоне установил Коул Палмер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Фулхэма приблизился к рекорду результативности, который в этом сезоне установил Коул Палмер

Англия

Поставив один рекорд, идет к следующей цели

Нападающий Фулхэма приблизился к рекорду результативности, который в этом сезоне установил Коул Палмер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий лондонского "Фулхэма" Рауль Хименес приблизился к рекорду, который недавно установил Коул Палмер.

В минувшие выходные форвард "дачников" установил историческое достижение, превзойдя рекорд результативности среди мексиканских футболистов в чемпионате Англии, обойдя Хавьера "Чичарито" Эрнандеса. 33-летний Хименес смог забить дважды с одиннадцатиметровой отметки, не только довершив счет своих голов в АПЛ до 55-ти, но и приблизившись к еще одному рекордному показателю.

В начале декабря хавбек "Челси" Коул Палмер реализовал 12-й пенальти подряд в карьере в пределах АПЛ. Он забивал в каждой из 12-ти попыток, имея 100% показатель реализации одиннадцатиметровых. На втором месте в этом рейтинге сейчас находится экс-полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре, который забил 11 из 11 пенальти. А Рауль Хименес сейчас является третьим лучшим игроком в этом списке, который смог реализовать 10 из 10 пенальти, не промахнувшись ни разу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отметим, что в этом сезоне Рауль Хименес в общей сложности забил уже 8 голов и отдал два ассиста в 20 матчах АПЛ за "Фулхэм".

По теме
yellow-arrow
"Во втором тайме была сумасшедшая игра". Хавбек Ливерпуля считает, что его команда не смогла контролировать игру
yellow-arrow
Арсенал и Ливерпуль интересуются талантливым нападающим из Эредивизи
yellow-arrow
Эдди Гау сделал предупреждение руководству Ньюкасла
Яя Туре Рауль Хименес Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости