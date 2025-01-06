"Во втором тайме была сумасшедшая игра". Хавбек Ливерпуля считает, что его команда не смогла контролировать игру

Аргентинский хавбек "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер дал комментарий после игры с "Манчестер Юнайтед" (2:2).

"Мы все разочарованы. Это не то, чего мы хотели, но в конце концов это справедливый результат. Думаю, мы не смогли контролировать игру так, как хотели. Значит, мы должны принять этот результат и двигаться дальше".

"Во втором тайме была просто сумасшедшая игра, мы допустили очень много моментов у собственных ворот, у нас также были шансы, чтобы забить больше голов. Мы смогли выйти вперед в счете, однако нам вообще не удалось удержать это преимущество", — добавил Мак Аллистер.