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Манчестер Сити ведет переговоры с защитником сборной Узбекистана
Об этом сообщает ESPN
Тransfermarkt
"Манчестер Сити" ведут активные переговоры с французским клубом "Ланс" по трансферу центрального защитника Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает ESPN.
По предварительной информации, если переговоры между клубами увенчаются успехом, футболист подпишет контракт с "Манчестер Сити", но до конца сезона останется в "Лансе" на правах аренды.
Хусанов в текущем сезоне сыграл 16 матчей и отдал 1 результативную передачу.
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