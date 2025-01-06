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Манчестер Сити ведет переговоры с защитником сборной Узбекистана

Англия

Об этом сообщает ESPN

Манчестер Сити ведет переговоры с защитником сборной Узбекистана

Тransfermarkt

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"Манчестер Сити" ведут активные переговоры с французским клубом "Ланс" по трансферу центрального защитника Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает ESPN.

По предварительной информации, если переговоры между клубами увенчаются успехом, футболист подпишет контракт с "Манчестер Сити", но до конца сезона останется в "Лансе" на правах аренды.

Хусанов в текущем сезоне сыграл 16 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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Узбекистан Манчестер Сити Ланс
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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