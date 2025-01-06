Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

"Сороки" в последние недели демонстрируют не только зрелищный футбол, но и подкрепляют его великолепными результатами, имея серию из побед. Хватит ли их мощи на "Арсенал" на выезде?

Как бы там ни было, это лишь первый матч из противостояния, поэтому здесь можно позволить себе ошибки, ведь все можно будет исправить на "Сент-Джеймс Парк".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 7 января.

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