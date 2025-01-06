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Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Эдди Хау попытается продолжить свою фантастическую серию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Сороки" в последние недели демонстрируют не только зрелищный футбол, но и подкрепляют его великолепными результатами, имея серию из побед. Хватит ли их мощи на "Арсенал" на выезде?
Как бы там ни было, это лишь первый матч из противостояния, поэтому здесь можно позволить себе ошибки, ведь все можно будет исправить на "Сент-Джеймс Парк".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 7 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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