  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Эдди Хау попытается продолжить свою фантастическую серию

Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Сороки" в последние недели демонстрируют не только зрелищный футбол, но и подкрепляют его великолепными результатами, имея серию из побед. Хватит ли их мощи на "Арсенал" на выезде?

Как бы там ни было, это лишь первый матч из противостояния, поэтому здесь можно позволить себе ошибки, ведь все можно будет исправить на "Сент-Джеймс Парк".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 7 января.

Favbet
1.76
3.90
4.60
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Арсенал" — "Ньюкасл"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Вингер Боруссии Д согласовал условия контракта с Астон Виллой
yellow-arrow
Вратарь Ливерпуля перешел во Флуминенсе
yellow-arrow
Арсенал – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 07.01.2025
Арсенал (Лондон) Кубок английской лиги Микель Артета Ньюкасл Александр Зинченко Эдди Хау Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости