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Вратарь Ливерпуля перешел во Флуминенсе
Марсело Питалуга решил покинуть английский клуб
ТalkSPORT
Голкипер Марсело Питалуга из "Ливерпуля" переходит на постоянной основе в "Флуминенсе".
По информации Фабрицио Романо, бразильский клуб не будет платить "красным" компенсацию за трансфер игрока. Однако, в контракте прописано условие: "Ливерпуль" получит 40% от суммы будущей продажи футболиста.
Питалуга присоединился к "Ливерпулю" в сентябре 2020 года из "Флуминенсе", но за все время так и не дебютировал за первую команду "красных".
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Источник:liverpool fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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