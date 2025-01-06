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Вратарь Ливерпуля перешел во Флуминенсе

Англия
Обновлено

Марсело Питалуга решил покинуть английский клуб

Вратарь Ливерпуля перешел во Флуминенсе

ТalkSPORT

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Голкипер Марсело Питалуга из "Ливерпуля" переходит на постоянной основе в "Флуминенсе".

По информации Фабрицио Романо, бразильский клуб не будет платить "красным" компенсацию за трансфер игрока. Однако, в контракте прописано условие: "Ливерпуль" получит 40% от суммы будущей продажи футболиста.

Питалуга присоединился к "Ливерпулю" в сентябре 2020 года из "Флуминенсе", но за все время так и не дебютировал за первую команду "красных".

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Ливерпуль Флуминенсе
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Источник:
liverpool fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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