Вратарь Ливерпуля перешел во Флуминенсе

Голкипер Марсело Питалуга из "Ливерпуля" переходит на постоянной основе в "Флуминенсе".

По информации Фабрицио Романо, бразильский клуб не будет платить "красным" компенсацию за трансфер игрока. Однако, в контракте прописано условие: "Ливерпуль" получит 40% от суммы будущей продажи футболиста.

Питалуга присоединился к "Ливерпулю" в сентябре 2020 года из "Флуминенсе", но за все время так и не дебютировал за первую команду "красных".