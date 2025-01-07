Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Даже в таком ответственном матче, как первый матч полуфинала Кубка Английской Лиги, Микель Артета может пойти на какую-то ротацию. Есть шансы, что среди игроков стартового состава мы увидим Александра Зинченко.

Посмотрим, доверится ли главный тренер украинцу, но будем на это надеяться. Здесь нужно выигрывать, ведь ответный матч на выезде точно не будет легче.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 7 января.

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Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Первый матч

7 января. 22:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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