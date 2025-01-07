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Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Получит ли свой шанс Александр Зинченко?

Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Даже в таком ответственном матче, как первый матч полуфинала Кубка Английской Лиги, Микель Артета может пойти на какую-то ротацию. Есть шансы, что среди игроков стартового состава мы увидим Александра Зинченко.

Посмотрим, доверится ли главный тренер украинцу, но будем на это надеяться. Здесь нужно выигрывать, ведь ответный матч на выезде точно не будет легче.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 7 января.

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Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Первый матч

7 января. 22:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу "Арсенал" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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