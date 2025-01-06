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Вингер Боруссии Д согласовал условия контракта с Астон Виллой
Дониэлл Мален может уже зимой покинуть немецкий клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Боруссии Д" Дониэлл Мален достиг предварительного согласия по условиям личного контракта с "Астон Виллой". Об этом сообщает издание ТalkSPORT.
Однако, несмотря на успехи в переговорах с игроком, "Вилла" еще не смогла договориться с дортмундской "Боруссией" по трансферу. Первое предложение английского клуба, которое составило около 15 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов, было отклонено немецкой командой.
Мален имеет контракт с "Боруссией" до 30 июня 2026 года. Вингер в текущем сезоне сыграл 20 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 ассист.
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