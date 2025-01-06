Манчестер Юнайтед близок к подписанию нового контракта со своим вингером

"Манчестер Юнайтед", похоже, готов закрепить в своих рядах правого вингера Амада Диалло.

По информации Фабрицио Романо, переговоры по новому контракту близятся к завершению, и осталось согласовать лишь несколько деталей.

"Красные дьяволы" предлагают Диалло долгосрочное соглашение с повышением заработной платы.

Амад в сезоне 2024/25 провел 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.