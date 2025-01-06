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Манчестер Юнайтед близок к подписанию нового контракта со своим вингером
Амад Диалло остается в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед", похоже, готов закрепить в своих рядах правого вингера Амада Диалло.
По информации Фабрицио Романо, переговоры по новому контракту близятся к завершению, и осталось согласовать лишь несколько деталей.
"Красные дьяволы" предлагают Диалло долгосрочное соглашение с повышением заработной платы.
Амад в сезоне 2024/25 провел 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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