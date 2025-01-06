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Хавбек Арсенала получил травму и выбыл на несколько недель

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Хавбек Арсенала получил травму и выбыл на несколько недель

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Арсенала" Итан Нванери получил мышечную травму. Об этом сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.

"К сожалению, он получил повреждение и выбыл на несколько недель", - сказал наставник "Арсенала".

Итан провел в текущем сезоне 18 матчей и забил 5 голов.

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Арсенал (Лондон) Итан Нванери
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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