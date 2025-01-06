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Агент Кьезы прокомментировал слухи о том, что его клиент зимой покинет Ливерпуль

Англия

Клуб не намерен отпускать игрока (с)

Агент Кьезы прокомментировал слухи о том, что его клиент зимой покинет Ливерпуль

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент правого вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы Фали Рамадани опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в какой-либо другой клуб во время зимнего трансферного окна.

"Клуб не намерен отпускать игрока", - сказал агент. "Федерико остается в «Ливерпуле" и ищет возможность играть в будущем. Это то, что я могу подтвердить прямо сейчас".

Напомним, что Федерико присоединился к "красным" летом прошлого года из "Ювентуса" за 12 млн евро.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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