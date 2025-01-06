Агент Кьезы прокомментировал слухи о том, что его клиент зимой покинет Ливерпуль

Агент правого вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы Фали Рамадани опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в какой-либо другой клуб во время зимнего трансферного окна.

"Клуб не намерен отпускать игрока", - сказал агент. "Федерико остается в «Ливерпуле" и ищет возможность играть в будущем. Это то, что я могу подтвердить прямо сейчас".

Напомним, что Федерико присоединился к "красным" летом прошлого года из "Ювентуса" за 12 млн евро.