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Агент Кьезы прокомментировал слухи о том, что его клиент зимой покинет Ливерпуль
Клуб не намерен отпускать игрока (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент правого вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы Фали Рамадани опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в какой-либо другой клуб во время зимнего трансферного окна.
"Клуб не намерен отпускать игрока", - сказал агент. "Федерико остается в «Ливерпуле" и ищет возможность играть в будущем. Это то, что я могу подтвердить прямо сейчас".
Напомним, что Федерико присоединился к "красным" летом прошлого года из "Ювентуса" за 12 млн евро.
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