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Насколько внимательно вы следили за первым кругом АПЛ 2024/25? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 6 января, матчем "Вулверхэмптон" – "Ноттингем" завершается стартовый тур второго круга АПЛ 2024/25.
Сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой половиной сезона этого розыгрыша АПЛ.
Наш квиз – прекрасная возможность освежить все важные моменты и проверить свои знания о наиболее захватывающих событиях первой половины сезона чемпионата Англии-2024/25. Вперед, покажите, насколько вы эксперт в английском футболе!
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