Насколько внимательно вы следили за первым кругом АПЛ 2024/25? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 6 января, матчем "Вулверхэмптон" – "Ноттингем" завершается стартовый тур второго круга АПЛ 2024/25.

Сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой половиной сезона этого розыгрыша АПЛ.

Наш квиз – прекрасная возможность освежить все важные моменты и проверить свои знания о наиболее захватывающих событиях первой половины сезона чемпионата Англии-2024/25. Вперед, покажите, насколько вы эксперт в английском футболе!