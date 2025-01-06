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Насколько внимательно вы следили за первым кругом АПЛ 2024/25? Квиз от UA-Футбол

Англия

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Насколько внимательно вы следили за первым кругом АПЛ 2024/25? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 января, матчем "Вулверхэмптон" – "Ноттингем" завершается стартовый тур второго круга АПЛ 2024/25.

Сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой половиной сезона этого розыгрыша АПЛ.

Читайте такжеМихаилу Мудрику – 24 года: что вы знаете об игроке Челси? Квиз от UA-Футбол

Наш квиз – прекрасная возможность освежить все важные моменты и проверить свои знания о наиболее захватывающих событиях первой половины сезона чемпионата Англии-2024/25. Вперед, покажите, насколько вы эксперт в английском футболе!

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