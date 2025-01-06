ПСЖ проявляет интерес к форварду Астон Виллы

"ПСЖ" заинтересовался молодым колумбийским форвардом "Астон Виллы" Джоном Дураном. Об этом сообщает talkSPORT.

Однако "Астон Вилла" высоко ценит своего игрока, и любому клубу нужно будет заплатить около 60 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать Джона.

Дуран в сезоне 2024/25 забил 12 голов в 26 матчах за "Астон Виллу". А контракт игрока с английским клубом истекает 30 июня 2030 года.