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ПСЖ проявляет интерес к форварду Астон Виллы

Англия

Английский клуб хочет получить 60 млн фунтов стерлингов

ПСЖ проявляет интерес к форварду Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

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"ПСЖ" заинтересовался молодым колумбийским форвардом "Астон Виллы" Джоном Дураном. Об этом сообщает talkSPORT.

Однако "Астон Вилла" высоко ценит своего игрока, и любому клубу нужно будет заплатить около 60 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать Джона.

Дуран в сезоне 2024/25 забил 12 голов в 26 матчах за "Астон Виллу". А контракт игрока с английским клубом истекает 30 июня 2030 года.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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