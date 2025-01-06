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Артета - о матче против Ньюкасла: Арсенал должен выиграть

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Артета - о матче против Ньюкасла: Арсенал должен выиграть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался накануне первого матча полуфинала Кубка Лиги против "Ньюкасла".

"Я не знаю, как может повлиять на команду победа в этом турнире. Мы должны выиграть завтрашний матч. Впереди еще много времени, поэтому мы должны попытаться быть лучше соперника и выиграть игру.

Я думаю о своих игроках, о тех, которые у нас есть, и о том, как получить от них максимум пользы. Мы стараемся минимизировать силу оппонента. Это важная часть плана, когда мы играем с любым соперником", - сказал Артета.

Матч "Арсенал" - "Ньюкасл" состоится завтра, 7 января, в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеАрсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

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Источник:
Аrsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
06.01.2025 в 23:07
Артета классный...
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
06.01.2025 в 23:07
Артета классный...
Ответить
0
0

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