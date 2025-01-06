АПЛ. Вулверхэмптон – Ноттингем Форест 0:3. Как они это делают?

Рождество прошло, а "Ноттингем Форест" на третьем месте и имеют поровну очков с "Арсеналом". Что происходит вообще в чемпионате Англии. Конечно, многие топ-клубы не в лучшей форме, но такого скачка от "лесников" мало кто ожидал, особенно учитывая тот факт, что не так давно они реально претендовали на вылет. Чем-то это напоминает историю "Лестера" 2016 года, однако мы точно не будем сравнивать величество подвига, только половина чемпионата прошла.

"Вулверхэмптон" был без дисквалифицированного Матеуса Куньи, что было проблемой для команды Витора Перейры. Португальский специалист неплохо стартовал в новом для себя клубе и наконец выравнивает ситуацию, однако без Куньи он играть не привык. Кроме того, он дал дебютировать в АПЛ Педру Лиме, который заменил Нелсона Семеду на позиции правого латераля.

Что касается Нуну Эшпириту Санту, то у него все стабильно и без сюрпризов. Он выставил логичный стартовый состав и его команда продолжает показывать стабильный и ожидаемый футбол. Наверное, главное качество этого коллектива в том. Что он умеет быть разным на поле. Для "лесников" не проблема атаковать и давить, но они спокойно могут закрыться на своей половине поля. Оба маневра они выполняют почти идеально. Однако сегодня без доли везения не обошлось.

Весь первый тайм можно описать кратко: гол "Ноттингема" в начале матча, далее весь тайм невероятный поток атак от "Вулверхэмптона" в попытках сравнять, а затем еще один гол "лесников". Открыл счет Гиббз-Уайт, обыгравшись с Элангой он пробил в ближний угол Са и отметился голом против своей бывшей команды. Гол праздновал.

Затем Ларсен должен был оформлять дубль, или даже хет-трик, но в каждом из моментов либо Селс демонстрировал невероятную реакцию, либо сам нападающий попадал в стража ворот гостей. Просто кучу моментов создали "волки" и не смогли забить ни разу. А когда не забиваешь ты, то забивают тебе. В конце тайма контратака, которую начал длинным пасом Матц Селс, пробежал Каллум Хадсон-Одои по флангу, сместился в штрафную и отдал на Вуда, который в касание закатил круглого в сетку ворот.

Трудно представить, в какой психологической яме были игроки "Вулверхэмптона". Они весь тайм атаковали и создавали, а проигрывают 0:2. Но вот такой нынешний "Форест", они выделяются не только мастерством, но иногда и везением.

Во втором тайме атакующие потуги хозяев поля ограничились двумя ударами, один из которых снова потянул Селс. А в целом "лесники" стали играть более закрыто, они отошли назад и уже играли по счету, как того можно было ожидать. Подопечные Витора Перейры не знали, как пройти этот защитный блок, поэтому подняли руки вверх. В конце встречи им удалась еще и контратака, после которой свой первый гол в этом сезоне забил Тайво Авонии, закрыв все вопросы, которые только могли оставаться.

Шестая победа подряд для "Ноттингем Форест", первое поражение Перейры во главе "Вулверхэмптона". "Лесники" сейчас на третьем месте, но у них поровну очков с "Арсеналом", который на второй строчке. Что касается "волков", то они выходят из зоны вылета, однако имеют поровну очков с 18-м "Ипсвичем".

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Ноттингем Форест" 0:3

Голы: Гиббз-Уайт (7), Вуд (44), Авонии (90+4)

"Вулверхэмптон": Са — Доэрти, Буэно, Аит-Нури — Лима (Белльгар, 59), Дойл (Лемина, 59), Ж. Гомеш (Сарабия, 75), Р. Гомеш — Гедеш, Хван (Форбз, 75) — Ларсен

"Ноттингем Форест": Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс — Домингес (Морато, 60), Андерсон (Жота Силва, 69) — Эланга (Йейтс, 70), Гиббз-Уайт (Уорд-Прауз, 88), Хадсон-Одои — Вуд (Авонии, 88)

Предупреждения: Дойл (46) — Андерсон (16), Домингес (30)