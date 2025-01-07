  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клубы из Саудовской Аравии зимой хотят подписать игрока МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы из Саудовской Аравии зимой хотят подписать игрока МЮ

Англия

Аморим дает зеленый свет на уход этого футболиста

Клубы из Саудовской Аравии зимой хотят подписать игрока МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После впечатляющего первого сезона от Каземиро, его влияние быстро уменьшилось, поскольку он столкнулся с трудностями Премьер-лиги. Прошлым летом велись разговоры о том, что бразилец покинет "МЮ", но он все же остался на "Олд Траффорд".

По информации Telegraph, саудовские клубы возобновили свой интерес к 32-летнему опорнику. Наиболее вероятным местом назначения для Каземиро является "Аль-Наср", где он присоединится к своему другу и бывшему игроку "Реала" и "МЮ" Криштиану Роналду, который, как известно, заинтересован в этой сделке. Другой представитель из саудовской Про-лиги "Аль-Иттихад" также заинтересован в услугах бразильца и хотели его подписать прошлым летом, но им тогда не удалось оформить этот трансфер. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Каземиро провел 22 матча и отметился 3 забитыми мячами.

По теме
yellow-arrow
"Худший левый защитник в АПЛ": британский журналист – о Миколенко в этом сезоне
yellow-arrow
АПЛ. Вулверхэмптон – Ноттингем Форест 0:3. Как они это делают?
yellow-arrow
Артета - о матче против Ньюкасла: Арсенал должен выиграть
Саудовская Аравия Каземиро Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости