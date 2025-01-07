Клубы из Саудовской Аравии зимой хотят подписать игрока МЮ

После впечатляющего первого сезона от Каземиро, его влияние быстро уменьшилось, поскольку он столкнулся с трудностями Премьер-лиги. Прошлым летом велись разговоры о том, что бразилец покинет "МЮ", но он все же остался на "Олд Траффорд".

По информации Telegraph, саудовские клубы возобновили свой интерес к 32-летнему опорнику. Наиболее вероятным местом назначения для Каземиро является "Аль-Наср", где он присоединится к своему другу и бывшему игроку "Реала" и "МЮ" Криштиану Роналду, который, как известно, заинтересован в этой сделке. Другой представитель из саудовской Про-лиги "Аль-Иттихад" также заинтересован в услугах бразильца и хотели его подписать прошлым летом, но им тогда не удалось оформить этот трансфер. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Каземиро провел 22 матча и отметился 3 забитыми мячами.