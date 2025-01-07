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Нуну Эшпириту Санту после очередной победы Ноттингем Форест: Мы должны оставаться смиренными

Англия
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Они продолжают находиться в топ-4

Нуну Эшпириту Санту после очередной победы Ноттингем Форест: Мы должны оставаться смиренными

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ноттингем" на выезде переиграл "Вулверхэмптон" со счетом 3:0. "Лесники" сократили свое отставание от лидера АПЛ "Ливерпуля" до шести очков, у которого еще остается матч в запасе. После поединка тренер "Ноттингема" Нуну Эшпириту Санту отметил, что его команда еще ничего не достигла, поэтому они не должны задирать голову своими результатами.

"Мы играли хорошо. Мы были организованы и нам повезло забить в начале. Селсу пришлось поработать, чтобы удержать нас в игре, но это была хорошая игра. Это приятное ощущение. Мы упорно работали, чтобы достичь того, что мы сделали. Я очень горжусь работой команды и ее желанием продолжать побеждать. Это очень жесткая конкуренция. Мы всегда будем играть с сильными соперниками. Мы должны оставаться смиренными. Мы еще ничего не достигли, нам нужно работать до конца. Как тренеры, мы всегда имеем амбиции улучшать наших игроков, это то, чем мы одержимы. Если мы улучшим игроков, то улучшится команда, а если улучшится команда, то улучшится клуб и город будет счастливым", - цитирует Эшпириту Санту A Bola.

Отметим, что следующий матч "Ноттингем" сыграет в Кубке Англии (третий раунд) 11 января против "Лутона".

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Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
A Bola
Опубликовал: Александр Гресь
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