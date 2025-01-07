  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест одержал шесть побед подряд в чемпионате Англии впервые за почти 60 лет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест одержал шесть побед подряд в чемпионате Англии впервые за почти 60 лет

Англия
Обновлено

Лесники сейчас находятся в невероятной форме

Ноттингем Форест одержал шесть побед подряд в чемпионате Англии впервые за почти 60 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 20-го тура АПЛ "Ноттингем" одержал выездную победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 3:0, закрепившись на третьей строчке в чемпионате и повторив одно из достижений в клубной истории.

"Ноттингем Форест" под руководством Нуну Эшпириту Санту выиграл шесть матчей подряд в Английской Премьер-лиге, что является самой длинной победной серией среди всех команд в этом сезоне. Также стоит отметить, что "лесники" впервые за почти 60 лет, с сезона 1966/67, выиграли шесть игр подряд в высшей лиге Англии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас "Ноттингем" занимает третье место в АПЛ, набрав 40 очков в первых 20 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. В следующем матче они сыграют с "Ливерпулем", который является лидером в турнирной таблице. В матче первого круга АПЛ "лесники" обыграли команду Арне Слота и все еще остаются единственным клубом, который нанес им поражение в текущей кампании.

По теме
yellow-arrow
Тренер Вулверхэмптона - о поражении от Ноттингема: Можно сказать, что нам не повезло
yellow-arrow
Вулверхэмптон близок к трансферу игрока Реймса
yellow-arrow
Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Ноттингем Форест АПЛ Нуну Эшпириту Санту
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nottingham Forest FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости