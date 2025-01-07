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Ноттингем Форест одержал шесть побед подряд в чемпионате Англии впервые за почти 60 лет
Лесники сейчас находятся в невероятной форме
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 20-го тура АПЛ "Ноттингем" одержал выездную победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 3:0, закрепившись на третьей строчке в чемпионате и повторив одно из достижений в клубной истории.
"Ноттингем Форест" под руководством Нуну Эшпириту Санту выиграл шесть матчей подряд в Английской Премьер-лиге, что является самой длинной победной серией среди всех команд в этом сезоне. Также стоит отметить, что "лесники" впервые за почти 60 лет, с сезона 1966/67, выиграли шесть игр подряд в высшей лиге Англии.
WWWWWWonderful. pic.twitter.com/kcbuJfEN3m— Nottingham Forest (@NFFC) January 6, 2025
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Сейчас "Ноттингем" занимает третье место в АПЛ, набрав 40 очков в первых 20 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. В следующем матче они сыграют с "Ливерпулем", который является лидером в турнирной таблице. В матче первого круга АПЛ "лесники" обыграли команду Арне Слота и все еще остаются единственным клубом, который нанес им поражение в текущей кампании.
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