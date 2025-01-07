Вулверхэмптон близок к трансферу игрока Реймса

Приоритетной задачей "Вулверхэмптона" в зимнее окно был поиск нового центрального защитника после ухода Максимилиана Килмана в "Вест Хэм" летом и травмы передней крестообразной связки, которую получил Йерсон Москера, в результате чего он досрочно завершил сезон в сентябре. В последние недели "волки" вернулись к игре в три защитника, что увеличивает потребность в усилении на позиции центрального защитника в январе.

Как сообщает The Athletic, "Вулверхэмптон" намерен завершить подписание контракта с Эммануэлем Агбаду из "Реймса". Клуб Премьер-лиги согласился заплатить за ивуарийца сумму 18 млн евро плюс 2 млн евро бонусов. 27-летний защитник в ближайшее время пройдет медосмотр и, в ожидании успешного получения разрешения на работу, подпишет соглашение с англичанами на четыре с половиной года с возможностью продления еще на 12 месяцев.

Добавим, что в этом сезоне Эммануэль Агбаду провел 15 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.