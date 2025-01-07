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Тренер Вулверхэмптона - о поражении от Ноттингема: Можно сказать, что нам не повезло
Наставник волков считает, что его команда допустила большое количество ошибок в матче
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра поделился собственными мыслями после поражения от "Ноттингема" (0:3).
"Можно сказать, что нам не повезло, ведь мы создали много моментов для того, чтобы забить. Нам пришлось противостоять команде, которая была физически сильнее, чем мы, и это было ощутимо на поле. Я очень доволен своими игроками. Несмотря на проблемы, с которыми мы столкнулись на этой неделе, думаю, мы сделали все возможное. Ребята много работали и старались приложить максимум усилий".
"Они были очень быстрыми в контратаках, мы допустили слишком много ошибок, которыми они воспользовались. "Ноттингем" всегда ждет от вас ошибок, а потом они вас за них наказывают. Это очень сильная команда".
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Сейчас "Вулверхэмптон" занимает 17-е место в АПЛ с 16 очками после 20 игр в чемпионате Англии. Для "волков" это поражение стало первым под руководством нового главного тренера.
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