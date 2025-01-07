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Ливерпуль проявляет интерес к вингеру Фейеноорда

Англия

Потенциальный запасной вариант для Салаха

Ливерпуль проявляет интерес к вингеру Фейеноорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Анис Хадж Мусса присоединился к "Фейеноорду" после того, как Арне Слот покинул их, перебравшись в "Энфилд". Менеджер "Ливерпуля" хорошо знает о его талантах, поскольку нидерландец дал зеленый свет приезду вингера в апреле в Роттердам.

Как сообщает Football Insider, лидер Премьер-лиги проявляет интерес к 22-летнему алжирцу. За вингером внимательно следят "красные" после его многообещающего старта в Эредивизии. Алжирец был определен как потенциальный запасной вариант для Мохамеда Салаха, учитывая его выступления за "Фейеноорд". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Анис Хадж Мусса провел 19 матчей, где отметился 6 голами и 2 ассистами.

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Ливерпуль Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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