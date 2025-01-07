Ливерпуль проявляет интерес к вингеру Фейеноорда

Анис Хадж Мусса присоединился к "Фейеноорду" после того, как Арне Слот покинул их, перебравшись в "Энфилд". Менеджер "Ливерпуля" хорошо знает о его талантах, поскольку нидерландец дал зеленый свет приезду вингера в апреле в Роттердам.

Как сообщает Football Insider, лидер Премьер-лиги проявляет интерес к 22-летнему алжирцу. За вингером внимательно следят "красные" после его многообещающего старта в Эредивизии. Алжирец был определен как потенциальный запасной вариант для Мохамеда Салаха, учитывая его выступления за "Фейеноорд". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Анис Хадж Мусса провел 19 матчей, где отметился 6 голами и 2 ассистами.