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Олимпиакос может попытаться арендовать нападающего Манчестер Юнайтед

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Олимпиакос может попытаться арендовать нападающего Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Греческий "Олимпиакос", за который сейчас играет украинец Роман Яремчук, сделал запрос о подписании 24-летнего Антони на правах аренды.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, соглашение об аренде бразильского футболиста является сложным, поэтому "Олимпиакосу" будет очень трудно его заключить, однако его возможный переход в этот клуб не исключен.

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В этом сезоне Антони отметился одним голом в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Олимпиакос (Пирей) Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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