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Олимпиакос может попытаться арендовать нападающего Манчестер Юнайтед
Вингер стал вторым самым дорогим подписанием в истории клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Греческий "Олимпиакос", за который сейчас играет украинец Роман Яремчук, сделал запрос о подписании 24-летнего Антони на правах аренды.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, соглашение об аренде бразильского футболиста является сложным, поэтому "Олимпиакосу" будет очень трудно его заключить, однако его возможный переход в этот клуб не исключен.
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В этом сезоне Антони отметился одним голом в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
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