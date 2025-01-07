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С Лопетеги могут вскоре попрощаться? Вест Хэм провел переговоры с бывшим тренером Челси
Под испанским специалистом уже давно шатается кресло
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
14-е место после первой половины сезона, — это не тот результат, который ожидало увидеть руководство "Вест Хэма" от Хулена Лопетеги, когда назначали его летом. Сейчас испанец остается на своей должности, но "молотобойцы" уже давно обсуждают его будущее в клубе.
По информации Sky Sports, "Вест Хэм" провел переговоры с Грэмом Поттером о должности менеджера в случае, если Хулен Лопетеги покинет команду. Пока нет никакой договоренности с англичанином или любым другим тренером. Грэм Поттер не имеет работы с тех пор, как его уволили из "Челси" в апреле 2023 года после семимесячного пребывания в клубе, несмотря на подписание пятилетнего соглашения о замене Томаса Тухеля.
Напомним, что ранее 49-летний тренер в течение трех лет работал в "Брайтоне", где помог "чайкам" занять девятое место в Премьер-лиге в сезоне 2021/22, что стало самым высоким показателем на то время.
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