С Лопетеги могут вскоре попрощаться? Вест Хэм провел переговоры с бывшим тренером Челси

14-е место после первой половины сезона, — это не тот результат, который ожидало увидеть руководство "Вест Хэма" от Хулена Лопетеги, когда назначали его летом. Сейчас испанец остается на своей должности, но "молотобойцы" уже давно обсуждают его будущее в клубе.

По информации Sky Sports, "Вест Хэм" провел переговоры с Грэмом Поттером о должности менеджера в случае, если Хулен Лопетеги покинет команду. Пока нет никакой договоренности с англичанином или любым другим тренером. Грэм Поттер не имеет работы с тех пор, как его уволили из "Челси" в апреле 2023 года после семимесячного пребывания в клубе, несмотря на подписание пятилетнего соглашения о замене Томаса Тухеля.

Напомним, что ранее 49-летний тренер в течение трех лет работал в "Брайтоне", где помог "чайкам" занять девятое место в Премьер-лиге в сезоне 2021/22, что стало самым высоким показателем на то время.