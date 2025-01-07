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Турецкий гранд интересуется защитником Астон Виллы
Эмери может согласиться отпустить этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" продолжает демонстрировать хорошую игру, находясь в четырех очках от топ-4 в Премьер-лиге. Некоторые игроки не всегда играют значительную роль в команде Унаи Эмери, поэтому к ним приковано немалое внимание со стороны других клубов.
Как сообщает Sky Sports, "Фенербахче" интересуется опытным Диего Карлосом. Летом "Астон Вилла" была открыта для предложений по 31-летнему центральному защитнику, поэтому сейчас также может согласиться его отпустить. Считается, что "Фенербахче" готов заплатить за бразильца около 10 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что в этом сезоне Диего Карлос сыграл 17 матчей, но никакими результативными действиями он не отметился.
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