Турецкий гранд интересуется защитником Астон Виллы

"Астон Вилла" продолжает демонстрировать хорошую игру, находясь в четырех очках от топ-4 в Премьер-лиге. Некоторые игроки не всегда играют значительную роль в команде Унаи Эмери, поэтому к ним приковано немалое внимание со стороны других клубов.

Как сообщает Sky Sports, "Фенербахче" интересуется опытным Диего Карлосом. Летом "Астон Вилла" была открыта для предложений по 31-летнему центральному защитнику, поэтому сейчас также может согласиться его отпустить. Считается, что "Фенербахче" готов заплатить за бразильца около 10 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в этом сезоне Диего Карлос сыграл 17 матчей, но никакими результативными действиями он не отметился.