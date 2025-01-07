Ноттингем Форест планирует продлить контракт с ключевым игроком команды

"Ноттингем Форест" настаивает на продлении контракта со своим ключевым защитником.

Согласно сообщению от журналиста Флориана Плеттенберга, переговоры между "Ноттингемом" и представителями 22-летнего бразильского центрбека Мурильйо уже начались и продолжаются положительно. Указывается, что английский клуб не собирается добавлять в контракт игрока пункт о его возможном выкупе.

Также напомним, что "лесники" приобрели Мурильйо за 12 миллионов евро из "Коринтианса" летом 2023 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Мурильйо провел 19 игр за "Ноттингем" в АПЛ, отметившись одним голом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.