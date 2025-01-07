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Ноттингем Форест планирует продлить контракт с ключевым игроком команды
Защитник стал важной фигурой лесников в этом сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" настаивает на продлении контракта со своим ключевым защитником.
Согласно сообщению от журналиста Флориана Плеттенберга, переговоры между "Ноттингемом" и представителями 22-летнего бразильского центрбека Мурильйо уже начались и продолжаются положительно. Указывается, что английский клуб не собирается добавлять в контракт игрока пункт о его возможном выкупе.
Также напомним, что "лесники" приобрели Мурильйо за 12 миллионов евро из "Коринтианса" летом 2023 года.
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В этом сезоне Мурильйо провел 19 игр за "Ноттингем" в АПЛ, отметившись одним голом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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