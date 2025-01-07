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Нападающий Ноттингем Форест высказался о борьбе за титул чемпиона Англии

Англия

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Нападающий Ноттингем Форест высказался о борьбе за титул чемпиона Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ноттингем Форест" высказался о борьбе за титул чемпиона Англии.

Крис Вуд в интервью Sky, сказал, что ещё рано говорить о борьбе команды за трофей, но нужно продолжать играть.

"Ещё слишком рано говорить о борьбе за титул. Ни о чем подобном я не думал. Речь идет о последовательности и о том, чтобы делать то, что мы уже хорошо делаем в этом сезоне, не сдаваться.

Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, и то, что было так хорошо в первых 19 играх. Вот в чем суть футбола", - сказал нападающий Sky Sports.

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Крис Вуд в 20-ти матчах Английской Премьер-Лиги забил 12 голов и отдал одну голевую передачу.

Напомним, в данный момент "Ноттингем Форест" занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера "Ливерпуля" на 6 баллов.

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Ноттингем Форест Крис Вуд
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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