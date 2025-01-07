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Тоттенхэм активировал продление контракта с капитаном клуба
Чтобы не ушёл к конкурентам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" активировал продление контракта с капитаном клуба.
Сон Хын-Мин останется в "Тоттенхэме" ещё на сезон. Лондонский клуб активировал опцию продления контракта. Теперь договор южнокорейского нападающего со "шпорами" действителен до 2026 года.
Сон Хын-Мин стал игроком "Тоттенхэма" в сезоне 2015/16. Трансфер из "Байера" обошёлся лондонскому клубу в 30 млн евро.
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Нападающий в футболке "шпор" сыграл 431 матч в данный момент, в которых забил 169 голов и выполнил 90 голевых передач.
Сон Хин-Мину 32 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 38 млн евро.
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