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Тоттенхэм активировал продление контракта с капитаном клуба

Англия

Чтобы не ушёл к конкурентам

Тоттенхэм активировал продление контракта с капитаном клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" активировал продление контракта с капитаном клуба.

Сон Хын-Мин останется в "Тоттенхэме" ещё на сезон. Лондонский клуб активировал опцию продления контракта. Теперь договор южнокорейского нападающего со "шпорами" действителен до 2026 года.

Сон Хын-Мин стал игроком "Тоттенхэма" в сезоне 2015/16. Трансфер из "Байера" обошёлся лондонскому клубу в 30 млн евро.

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Нападающий в футболке "шпор" сыграл 431 матч в данный момент, в которых забил 169 голов и выполнил 90 голевых передач.

Сон Хин-Мину 32 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 38 млн евро.

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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Владислав Прийменко
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