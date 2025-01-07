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Экс-нападающий сборной Англии рассказал о шансах Ноттингем Фореста выиграть Английскую Премьер-Лигу
Выразил надежду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападающий сборной Англии рассказал о шансах "Ноттингем Фореста" выиграть Английскую Премьер-Лигу.
Майкл Оуэн считает, что "лесники" могут повторить успех "Лестера" в сезоне 2015/16. По словам бывшего футболиста, в случае побед "Ноттингема", эти вопросы будут задаваться всё чаще и чаще.
"В этом и заключается суть футбола. Я думал, смогут ли они удержаться за место в еврокубках, но как только вы сказали "Лестер", те же очки, я начал думать, смогут ли? Нет, конечно.
Следующая игра — "Ливерпуль" ... Представьте, что они обыграют "Ливерпуль"? Внезапно эти вопросы начнут задаваться все чаще и чаще.
На данный момент это все еще несбыточная мечта, и, если бы вы предложили Нуну четвертое место, он бы вам руки оторвал. Никто не играет так хорошо, как "Ноттингем Форест", если сравнивать с ожиданиями", — сказал Оуэн.
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Сейчас "Ноттингем Форест" занимает 3 место в турнирной таблице. Следующий матч команды в Премьер-Лиге – против "Ливерпуля" 14 января.
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