Экс-нападающий сборной Англии рассказал о шансах "Ноттингем Фореста" выиграть Английскую Премьер-Лигу.

Майкл Оуэн считает, что "лесники" могут повторить успех "Лестера" в сезоне 2015/16. По словам бывшего футболиста, в случае побед "Ноттингема", эти вопросы будут задаваться всё чаще и чаще.

"В этом и заключается суть футбола. Я думал, смогут ли они удержаться за место в еврокубках, но как только вы сказали "Лестер", те же очки, я начал думать, смогут ли? Нет, конечно.

Следующая игра — "Ливерпуль" ... Представьте, что они обыграют "Ливерпуль"? Внезапно эти вопросы начнут задаваться все чаще и чаще.

На данный момент это все еще несбыточная мечта, и, если бы вы предложили Нуну четвертое место, он бы вам руки оторвал. Никто не играет так хорошо, как "Ноттингем Форест", если сравнивать с ожиданиями", — сказал Оуэн.