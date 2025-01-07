Эвертон работает над подписанием талантливого вингера из Астон Виллы

"Эвертон" начал работу над подписанием талантливого 22-летнего вингера из "Астон Виллы".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, между клубами сейчас продолжаются переговоры относительно аренды Джейдена Филоджина. Известно, что "ириски" обсуждают возможность перехода английского вингера до конца этого сезона, поскольку "вилланы" не рассматривают вариант с полноценным трансфером игрока.

Отмечается, что представители обоих клубов ведут активные дискуссии.

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В этом сезоне Джейден Филоджин брал участие в 15 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах, проведя на поле суммарно всего лишь 535 минут.