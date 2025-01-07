Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон работает над подписанием талантливого вингера из Астон Виллы
Команда Миколенко хочет усилить свою атаку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" начал работу над подписанием талантливого 22-летнего вингера из "Астон Виллы".
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, между клубами сейчас продолжаются переговоры относительно аренды Джейдена Филоджина. Известно, что "ириски" обсуждают возможность перехода английского вингера до конца этого сезона, поскольку "вилланы" не рассматривают вариант с полноценным трансфером игрока.
Отмечается, что представители обоих клубов ведут активные дискуссии.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Джейден Филоджин брал участие в 15 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах, проведя на поле суммарно всего лишь 535 минут.
Популярное сейчас
- Реал с Луниным побеждает в Кубке, Милан в волевом стиле выигрывает Суперкубок Италии. Главные новости за 6 января
- Кривбасс сделал предложение по аргентинскому форварду
- Бартулович: Поворознюк говорил обо мне некрасивые вещи
- Британское издание назвало причины, из-за Ливерпуль отклонил кандидатуру Аморима
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025